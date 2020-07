Saskia (36): “Ik ben nog nooit eerder verliefd geweest op een collega en al helemaal niet op een vrouw”

Stiekem verliefd op een collega, zwager, buurman of de vriend van je zoon. Het kan niet, het mag niet en toch is het zo. “Ik zoek naar manieren om in haar buurt te zijn en samen iets te doen”

Saskia (36): “Ze draagt een leren bikerjasje met een rok van tule eronder. Ze is slordig en schattig en ruikt naar Mille Feux van Louis Vuitton. Als ze een boterham eet, hapt ze die niet af, maar scheurt er stukjes van los, die ze dan in haar mond steekt. Bij ieder ander zou ik dat een bloedirritante gewoonte vinden, van haar vind ik het enig. Ik zoek naar manieren om in haar buurt te zijn en samen iets te doen.

Bevlieging