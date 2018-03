1 op de 4 Nederlanders droomt erotisch over collega's

We zien onze collega’s vaker dan onze eigen partner, dus heel gek is het niet dat ze ook af en toe in je dromen voorbij komen. Maar wist je dat een kwart van de Nederlanders ook weleens erotisch droomt over een collega?

Uit onderzoek van Acties.nl onder ruim duizend werkende Nederlanders blijkt dat het vooral de mannen zijn die in hun dromen spannende dingen doen met hun collega (31%). Vrouwen overkomt dit minder vaak (18%), maar waar de erotische dromen bij de mannen afnemen naarmate ze ouder worden, neemt het bij de vrouwen juist toe. 21% van de vrouwen tussen de 40 en 49 jaar heeft weleens zo’n droom.

Seks met een collega

Opvallend is dat het bij 1 op de 5 werknemers niet bij dromen blijft. Zij zijn weleens het bed ingedoken met een collega of leidinggevende. Met name mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 39 jaar nemen het ervan (23%). Bij vrouwen in die leeftijdscategorie is dit 17%.

Bron: Acties.nl. Beeld: iStock.