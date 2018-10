Dronken koppel koopt hotel tijdens huwelijksreis op Sri Lanka

Een Brits koppel gingen voor hun huwelijksreis naar Sri Lanka. Daar vloeide de alcohol op een avond zo rijkelijk, dat het stel de volgende ochtend ontdekte dat ze in een dronken bui per ongeluk het hotel waar ze verbleven hadden gekocht.

Al backpackend reisden Gina Lyons (33) en Mark Lee (35) door Sri Lanka en kwamen uiteindelijk terecht bij een rustiek hotel op het strand. Ze raakten gelijk aan de praat met de hotelmedewerkers daar. De eerste avond namen ze een paar flessen rum mee naar het strand, die ze met een van de barmannen van het hotel opdronken. De barman vertelde toen dat het hotel te koop stond.

Goedkoop

In een dronken bui dachten Gina en Mark dat het een slim idee was om het hotel te kopen. Het hotel zou hen slechts tienduizend pond per jaar kosten. Alleen was het dronken stel even vergeten dat ze thuis nog schulden hadden van het huwelijksfeest. Ach! “Het hotel zag er goedkoop en bouwvallig uit”, legt Gina uit. “Maar het was aan het strand en had een soort ‘boomhutgevoel’ dat we fijn vonden.”

Onderhandelingen

Het koppel kreeg de volgende ochtend te horen wat ze die avond daarvoor ondertekend hadden. Gina en Mark waren nog niet helemaal nuchter en gingen verder met de onderhandelingen over de verkoop van het hotel, uiteraard onder het genot van een glaasje rum. Wat niet heel handig was, was dat de huidige eigenaren amper Engels spraken. “We vroegen twee vrienden die we onderweg gemaakt hadden om ons te helpen met de vertalingen. Maar we begrepen de helft van het gesprek niet en werden langzaam maar zeker opnieuw dronken.”

Slechte moeder

Het Britse echtpaar zet de deal door en na drie maanden hebben ze het eerste deel van de hypotheek betaald. Maar dan komt Gina erachter dat ze in verwachting is van hun eerste kind en voelde zich gelijk een slechte moeder. “Ik voelde me schuldig dat ik zoveel geld aan het uitgeven was aan een zaak die misschien niet van de grond zou komen.” Zelfs haar familie en vrienden noemden hen ‘idioten’ en zeiden steeds dat ze het niet hadden moeten doen.

Doorzetten

Daar raak je niet bepaald gemotiveerd door, maar toch heeft het stel doorgezet en er alles aan gedaan om er een prachtig hotel van te maken. Gina legt uit dat er ook niet echt een andere optie was. “Het was zwemmen of verzuipen. Vanaf dat moment hebben we onszelf er helemaal op toegelegd. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de baby.”

Dronken avontuurtje

Maar het harde werk werpt z’n vruchten af. Na maandenlang verbouwen, hebben Gina en haar man het hotel mooi opgeknapt. Ze hebben het omgedoopt tot Lucky Beach Tangalle en eind juli is het hotel officieel geopend. Ze hebben al veel gasten mogen ontvangen, dus hun ‘dronken avontuurtje’ lijkt uiteindelijk een goede beslissing te zijn geweest. “Maar voortaan nemen we alle beslissingen gewoon nuchter”, grapt Gina.

Benieuwd naar het vernieuwde hotel? Klik dan hier.

Bron: The Mirror. Beeld: Facebook & iStock