Mia (39) viert kerst liever zonder haar (schoon)ouders

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Mia droomt van een rustige kerst. ‘Nergens naartoe hoeven, niemand op bezoek, alleen wij met z’n vieren bij de kerstboom.’

Mia (39): “Gelukkig is Kerstmis weer voorbij! Ik weet dat het niet leuk klinkt, maar zo voel ik het nu eenmaal. Ik denk trouwens niet dat ik de enige ben die een probleem heeft met de kerstdagen. Toen ik mijn kerstboodschappen deed, zag ik echt niet alleen maar vrolijke en blije gezichten van mensen die liepen te genieten omdat de feestdagen eraan kwamen. En ik weet zeker dat er veel mensen zijn die in net zo’n situatie zitten als ik.”

Gescheiden

“Mijn ouders zijn gescheiden, en de ouders van mijn man ook. Wat het een beetje ingewikkeld maakt, is dat ze elkaar niet meer willen zien. In het dagelijkse leven levert dat geen problemen op. We zien ze regelmatig, al kost dat natuurlijk twee keer zo veel tijd als wanneer ze nog getrouwd waren. Maar we willen onze ouders en schoonouders niet uit het oog verliezen en voor de kinderen is het ook goed om regelmatig hun oma’s en opa’s te zien, ook al wonen die niet meer in hetzelfde huis. Dus hebben we het er graag voor over.”

Verjaardagen

“Met de verjaardagen van de kinderen of van mijn man en mij wordt het al moeilijker, want dan moeten we iedereen op verschillende momenten ontvangen. Meestal komen de moeders dan op de koffie, maar niet tegelijk, want ze mogen elkaar niet. Dus mijn moeder komt dan om elf uur, en de moeder van mijn man om één uur. De vaders zijn makkelijker, die komen tegelijk op de borrel.”

Kerstmis

“Dat is allemaal nog te overzien. Maar met Kerstmis is het elk jaar opnieuw een regelrechte ramp. Mijn vader wil graag een kerstdag bij ons komen eten, maar mijn moeder wil dat we bij háár komen eten. En dat is precies hetzelfde met de ouders van mijn man. Omdat Kerstmis, als je kerstavond meerekent, maar drie mogelijkheden biedt voor een kerstdinertje, zitten we de hele Kerst vol. Kerstavond een etentje bij mijn moeder, Eerste Kerstdag twee vaders aan tafel, Tweede Kerstdag etentje bij mijn schoonmoeder. Dat betekent dat we een groot deel van de kerstdagen in de auto zitten, want ze wonen ook nog eens anderhalf uur rijden bij ons vandaan. Daar hebben we totaal geen zin in, maar we doen het omdat we onze ouders niet willen teleurstellen. En we zullen het ook blijven doen, maar ik droom van een kerst met ons vieren. Een heerlijke lange dag samen met de kinderen. Nergens naartoe hoeven, niemand op bezoek, alleen wij met z’n vieren bij de kerstboom.”

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock