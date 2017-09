Droombaan: geld verdienen met het knuffelen van puppy’s

Een vacature van een Australisch dierenasiel gaat momenteel als een dolle rond op social media. Want wat is het geval? Het asiel is op zoek naar iemand die voor 500 dollar een dag lang puppy’s wil knuffelen.

”Ben jij zo’n Facebookvriend die iedereen tagt in schattige foto’s met hondjes? Date je liever een hond dan iemand op Tinder? En volg je meer honden op Instagram dan familieleden? Als je antwoord op alles ‘ja’ is, dan ben je perfect voor deze baan,” staat er in het oproepje.

Zoet filmpje

Het asiel Sydney Dogs and Cats Home zoekt namelijk iemand om vijf schattige puppy’s van amper tien weken oud te entertainen op 25 september. De hondjes, een kruising van het Kelpieras, werden achtergelaten in een container. Omdat het momenteel hartstikke druk is in het asiel zijn er die maandag twee extra handjes nodig. In een heel zoet filmpje is alvast één van de puppy’s te zien, genaamd Taco. Na het bekijken van de video kun je maar één conclusie trekken: veel schattiger wordt het niet!

Bron: Airtasker.com. Beeld: KIJK