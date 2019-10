Kijkers raken niet uitgepraat over 'klef stel' in 'Droomhuis gezocht'

In Droomhuis gezocht gaan Nederlandse stellen op zoek naar een leuk optrekje in het buitenland. Maandagavond is een nieuw seizoen van start gegaan en gingen Sebastiaan en Shah Rukh samen met presentator Sybrand op zoek naar een huis op het Griekse eiland Zakynthos.

Sebastiaan en Shah Rukh leerden elkaar kennen in Australië en gingen samenwonen in Amsterdam. Door een goede vriend uit Griekenland werden ze verliefd op het land en besloten ze een appartement te kopen op het eiland Zakynthos.

Advertentie

Communiceren

Het stel bekijkt verschillende huizen op het eiland, maar het zijn niet de woningen die de aandacht van de kijkers trekken. Het stel blijkt er namelijk nogal een merkwaardige manier van communiceren op na te houden en dat zorgt voor hilarische reacties van de kijkers. Zo schrijft iemand “Hij ziet eruit als haar zoon, maar hij behandelt háár alsof zij zijn dochter is” en slaat daarmee de spijker op z’n kop:

Ze zijn het wel erg met elkaar eens hé? Het is bijna eng. #droomhuisgezocht — Sebastiaan Boers (@sebasboers) October 28, 2019

Hij ziet eruit als haar zoon, maar hij behandelt háár alsof zij zijn dochter is.

Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder. #DroomhuisGezocht pic.twitter.com/bQzQNB9INu — 🅹🌞🅷🅽 (@John_Rdam) October 28, 2019

#droomhuisgezocht als je aan dit programma mee wil doen moet je wel de hele uitzending hand in hand lopen 🤭 mijnheer is trouwens 41 maar lijkt wel 24. Heb steeds ’t gevoel dat ie zich om z’n dochtertje bekommert 🤷🏼♀️ — Syson58🙋🏼♀️ (@Syson58) October 28, 2019

#droomhuisgezocht heerlijk! Dit stel heeft de hele afl hun handen vast 😂 en praten als kinderen met elkaar.. pic.twitter.com/GqPQFapoAJ — Klaas van der Eerden (@KlaasvdEerden) October 28, 2019

Benieuwd naar de zoektocht van het stel? Hier kun je de aflevering terugkijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: Omroep Max