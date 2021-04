Drummer Kensington reageert op verkoop villa aan de Meilandjes

Maandag werd bekend dat de Meilandjes een villa van maar liefst 2,7 miljoen euro op de kop getikt hebben. Martien en Erica gaan wonen in het voormalige stulpje van Kensington-drummer Niles Vandenberg. Niles reageert nu op de verkoop.

Zo vertelt de drummer dat hij er al snel achter kwam dat de Meilandjes hun oog hadden laten vallen op zijn villa. En dat heeft alles te maken met het favoriete drankje van de familie.

De Meilandjes waren al een tijdlang op zoek naar een nieuwe woning, omdat ze uit Hengelo moeten vertrekken. Maandag werd bekend dat Erica en Martien hun droomhuis hebben gevonden in Noordwijk aan Zee, zo bleek toen de koopakte naar buiten kwam. De villa ligt in het gebied Zuidduinen, op loopafstand van de duinen en de zee. De woonoppervlakte bedraagt 327 vierkante meter en in totaal telt het huis tien kamers, waaronder vijf slaapkamers en vier badkamers, verdeeld over drie woonlagen. Benieuwd hoe het stulpje eruitziet? Dat zie je hier.

Kijkers die van wijn houden

Kensington-drummer Niles Vandenberg belde vanochtend met Radio 538-dj Frank Dane over de verkoop van zijn woning. “Het is nu inderdaad verkocht aan Martien”, liet hij weten. Hoe hij erachter kwam dat de Meilandjes geïnteresseerd waren in zijn villa? Toen zijn verkoopmakelaar hem vertelde dat er kijkers kwamen die van wijn hielden, laat hij weten. Toen wist de drummer genoeg.

Op hun lijf geschreven

Uit kadastergegevens blijkt dat Niles het huis in 2018 voor 1.352.000 euro kocht. Hij maakt dus flinke winst. “Er zit veel geld in, en ik heb het voor meer dan een miljoen gekocht. Maar we zijn wel blij, ja.” Ook laat Niles weten dat het stulpje hen ‘op hun lijf geschreven is’. Er zit namelijk een inpandig appartement in, dat Niles verhuurde. “Dat is voor de Meilandjes natuurlijk perfect. Je kunt er met z’n tweeën wonen. Wel apart, maar ook bij elkaar.”

Te zien op televisie

Niles laat weten dat de Meilandjes weinig eisen stellen: “Alleen dat ik het hok beneden leeghaal voor de wijnkast”, grapt hij. Er is één ding dat hem een beetje gek lijkt: “Ik heb Chateau Meiland zelf nog nooit gezien, maar het zal raar zijn om mijn eigen huis op tv te zien.”

Bron: AD. Beeld: Talpa