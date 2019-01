Déze realityster wordt de dubbelganger van Ellie Lust genoemd

Hoewel het nog niet honderd procent zeker is welke koppels dit jaar meedoen aan Temptation Island, is er wel al commotie ontstaan over één van de mogelijke deelnemers. Die zou namelijk sprekend op Ellie Lust lijken.

Oud kiekje

Michella Kox, die bekend staat als één van de grootste Temptation Island-fans van Nederland, maakt er een hobby van om oude foto’s van kandidaten op te sporen. Deze keer was Heikki het ‘slachtoffer’, een Belg die waarschijnlijk meedoet met zijn vriendin Milou.

Broer van Ellie

In de reacties op de oude foto wordt Heikki vergeleken met Ellie Lust. “Verloren broer van Ellie Lust doet mee,” zegt iemand. “Ik dacht eerst dat het Ellie was”, reageert een ander. En eerlijk is eerlijk: ook wij zien wat van Ellie terug in Heikki…

