Erica Lauren, een plussize model uit Los Angeles, wordt regelmatig aangezien voor Meghan Markle. En dat is niet voor niks: het model lijkt namelijk als twee druppels water op de hertogin van Sussex.

Op Instagram is Erica hét gesprek van de dag. Zodra het model een foto van zichzelf plaatst, stromen de reacties over Meghan Markle binnen.

Tweeling

“Volg ik niet per ongeluk de hertogin van Sussex?’’, vraagt Kristina Bruce zich af. Ook reacties als ‘jullie zijn net tweelingen’ of ‘ik dacht echt dat je Meghan Markle was’ komen regelmatig voorbij.

Powervrouw

Erica ziet de vergelijking als een groot compliment. “Vroeger werd me af en toe al duidelijk gemaakt dat ik leek op de actrice van Suits”, vertelt ze. “Meestal stamelde ik dan maar wat, want ik wist eigenlijk niet precies wie dat was. Maar nu ik weet dat ik vergeleken word met zo’n powervrouw, vind ik het een heel mooi compliment!”

#basic 🖤 Een bericht gedeeld door Erica Lauren M (@theericalauren) op 30 Mei 2018 om 12:43 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mirror. Beeld: Facebook