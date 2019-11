Jeanet werd zo opgeslokt door het drukke gezinsleven, dat ze niet in de gaten had dat haar man niet alleen met haar een gezin had.

“Onze 4 kinderen werden binnen 5 jaar geboren. Daar kozen we voor, maar het was wel een aanslag op mijn lichaam. 4 kinderen met zo weinig leeftijdsverschil was hard werken. Mijn man had een fulltimebaan, ik werkte 3 dagen in de week, de kinderen gingen dan naar een gastouder bij wie het heel gezellig en leuk was. Ons leven was tot op de minuut gepland. Samen iets doen was er niet meer bij, aan iets voor mezelf kwam ik hoe dan ook niet toe. Maar ik genoot van de kinderen. Mijn man kreeg steeds meer werk en was steeds langer van huis weg. Familie had ik niet, en door een verhuizing was ik mijn oude schoolvriendinnen en kennissen kwijtgeraakt. Ik denk dat ik nogal eenzaam was, al heb ik dat heel lang niet zo ervaren.”

Aan de kant van de weg

“Dat mijn man er al jarenlang een dubbelleven op nahield, heb ik niet gemerkt. Hij kwam er zelf mee, op de dag dat we van het ziekenhuis kwamen waar hij een kleine ingreep had ondergaan. ‘Ik wil graag dat je de auto aan de kant zet’, zei hij. En toen we stil stonden: ‘Ik heb 2 affaires gehad en ik heb 3 buitenechtelijke kinderen. Ik wil het liefst met jou verder, maar als jij dat niet wilt, ga ik wel weg.’ Daarna kon ik doorrijden. Thuis ben ik op de rand van ons bed gaan zitten. Ik wist het niet meer, ik begreep de wereld niet meer, maar ik hield wel nog steeds van hem. Bovendien, ik had verder niemand en ik dacht aan de kinderen en dat die een stabiele factor in hun leven nodig hadden. We besloten bij elkaar te blijven, maar het vertrouwen was weg, het bleef knagen.”

Vertrouwen

“Al vrij snel ontmoette ik zijn andere kinderen. Ik kom zelf uit een gebroken gezin, ik kon het niet verdragen dat zijn andere kinderen de dupe zouden worden van iets wat hun ouders hadden gedaan. Ja, het was heel moeilijk in het begin, maar nu vind ik het eigenlijk wel gezellig als zijn kinderen er zijn en mee gaan met vakantie. Maar mijn eigen kinderen zijn het vertrouwen in hun vader kwijt, hij is van zijn voetstuk gevallen en ze laten geen gelegenheid voorbijgaan om het hem voor de voeten te werpen en mij te verwijten dat ik bij een man blijf die me zo bedrogen heeft. Elke dag is er strijd en ruzie in ons huis en ik zal pas weer gelukkig kunnen zijn als ze allemaal een goede plek hebben gevonden. Dan ga ik nadenken over wat ik verder wil met mijn leven.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock