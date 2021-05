Sonja (53) is sinds 2002 gelukkig samen met Hans (65). Toen Hans in 2011 uit de kast kwam, was dat een harde klap. Toch besloten ze samen verder te gaan. “Ik geef hem de ruimte om op onderzoek uit te gaan. Als je echt van iemand houdt, gun je iemand zijn proces, ook al doet dat zeer.”

“Hans en ik hebben elkaar in 1999 ontmoet. Hij had een dameszaak voor grote maten in Purmerend waar ik vaak wat kocht en later ook als invalkracht ben gaan werken. Als we een modeshow hadden, in een hotel of een winkelcentrum, liep ik die vaak samen met de andere verkoopsters. Ik had destijds niet zo’n hoge pet van mezelf op – ik had een hekel aan mijn figuur, aan wie ik was – maar Hans gaf me zelfvertrouwen. Hij stond steevast trots langs de kant en vertelde ons hoe goed we eruitzagen.”

Verbonden op een dieper niveau

“Ik was in die periode nog getrouwd maar zat niet lekker in mijn huwelijk. Hans probeerde me te overtuigen er geen punt achter te zetten – hij was ook gescheiden en had zelf ondervonden wat voor een impact dat had op de kinderen – maar ik was al te ver. Na de breuk had ik ruimte nodig en ben ik een tijdje in de caravan van mijn ex-schoonzusje gaan wonen. Hans werd mijn belangrijkste aanspreekpunt. Ik kon hem alles vertellen zonder dat hij me veroordeelde en ik had het gevoel dat hij me echt zág. ‘Je doet soms zo hard, maar dat ben je helemaal niet’, zei hij dan bijvoorbeeld opeens. Hans was zelf ook heel open en vertelde me over zijn eigen scheiding en het schuldgevoel dat hij daardoor had tegenover zijn kinderen. Die openheid tussen ons vond ik heel bijzonder en had ik op die manier nog nooit meegemaakt. We raakten verbonden op een heel ander, dieper niveau. Ik begon anders naar Hans te kijken en de vlam sloeg in de pan. Wanneer dat precies gebeurde, weet ik niet meer, maar mijn hart ging open, zo voelde dat.”

Onzeker in bed

“Sinds 2002 zijn Hans en ik een stel en in 2009 zijn we getrouwd. Onze relatie is altijd goed geweest, maar op seksueel vlak was het nooit echt speciaal. Ik kon daar nooit goed de vinger op leggen, maar tijdens de sex voelde ik geen verbondenheid. De intimiteit die we op alle andere vlakken hadden, ontbrak daar gewoon. Om dat voor mezelf te verklaren, ging ik van alles bedenken. Misschien was ik toch te dik, ook al zei Hans keer op keer dat hij me mooi vindt zoals ik ben. Of misschien kwam het door Hans’ reuma en was sex gewoon te pijnlijk. Achteraf denk ik dat mijn intuïtie me vertelde dat er iets anders aan de hand was. Hans is altijd al een vrouwelijke man geweest. Hij zit in de mode, houdt van winkelen en als ik nieuwe nagellak uitzoek, denkt hij mee over de kleur. Maar toen ik eens voor de grap opperde dat hij misschien op mannen valt, zei hij alleen maar: ‘Welnee, ik vind mensen gewoon mooi, net als dieren.’”