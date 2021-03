Kijkers kritisch over TVOH-duet tussen Jan Smit en Jasper

Zondag gaat de zomertijd weer in, wat betekent dat de klok een uur vooruit gaat. Nu denk je misschien ‘dat uurtje maakt geen verschil’, maar niets is minder waar: de kans is namelijk groot dat je hier wél degelijk iets van merkt.

Hier een overzichtje van dingen waar je last van kunt krijgen als de zomertijd is in gegaan.

Wist je dat onze biologische klok een ritme volgt dat eigenlijk langer is dan 24 uur? Hierdoor is het voor je lichaam veel makkelijker om zich aan te passen aan de wintertijd (dan wordt de dag langer) dan aan de zomertijd (als de dag korter wordt dan 24 uur). De kans is dan ook groot dat je nadat de zomertijd is in gegaan, ineens wat minder goed slaapt. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je minder uitgerust uit bed stapt.

Je bent minder scherp op de weg

Het kan ook geen kwaad om extra goed op te letten als je de weg op gaat. Het is namelijk bewezen dat de zomertijd voor meer ongelukken zorgt op de weg. “Door de zomertijd raakt de biologische klok in de war,” zo legt onderzoeker humane chronobiologie Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen uit. “Die klok zorgt ervoor dat je lichaam er klaar voor is om op te staan en nu is je klok er gewoon nog niet klaar voor.” Hierdoor kun je volgens Gordijn last hebben van verschillende klachten. “Er is een groter risico op kleine ongelukjes. Je bent minder fit en alert. Daarnaast ben je niet zo creatief en heb je een korter lontje.”

Je valt moeilijker in slaap

De zomertijd zorgt er niet alleen voor dat je slechter (en korter) slaapt, je valt ook nog eens veel minder snel in slaap. “Met het verzetten van de klok in het voorjaar wordt het pas later donker,” zo legt Gordijn uit aan NU.nl. “Het is die late zonsondergang die de boel in de war stuurt. Het late licht zorgt er namelijk voor dat we ’s avonds nog te fit zijn om te gaan slapen. Ons lichaam denkt dan dat het nog geen bedtijd is.”

Je maakt eerder foutjes op je werk

Zoals we eerder in het artikel al zeiden, zorgt de zomertijd ervoor dat je wat minder alert en scherp bent. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat je op je werk iets minder secuur te werk gaat. Gelukkig hebben de meeste mensen niet langer dan twee dagen last van de zomertijd, dus als het goed is ben je weer redelijk snel je normale zelf.

Heb je wel erg lang last van vermoeidheid? Dokter Rutger legt in deze video uit wanneer het slim is om naar de huisarts te gaan.

Bron: Elle.nl, RTV Drenthe, NU.nl. Beeld: Getty