Duits echtpaar vergeet pasgeboren baby in de taxi

Je portemonnee, jas of telefoon; we laten in alle haast allemaal weleens wat in een taxi liggen. Maar een baby, die vergeet je toch niet?

Jawel, hoor. Het overkwam namelijk een echtpaar uit Hamburg.

Bedankt en tot ziens

Na de bevalling in het ziekenhuis liet het stel zich samen met hun pasgeboren baby en hun 1-jarige kindje naar huis brengen. Eenmaal voor de deur rekenden de ouders af, stapten uit, haalden hun oudste kind uit de auto en sloegen de deur dicht. Blijkbaar waren ze even vergeten dat ze er inmiddels nóg een kindje bij hadden gekregen.

Nachtmerrie

Gelukkig viel het kwartje binnen enkele seconden. Hoewel, gelukkig? De chauffeur – die overduidelijk ook zat te slapen – reed toen al weg. De vader rende nog achter de taxi aan, maar tevergeefs. De taxichauffeur parkeerde zijn auto ergens voor de lunch. Ondertussen lag de baby achterin heerlijk te slapen. De ouders daarentegen moeten zich doodongerust hebben gemaakt. Arme zielen…

Geen benul

Die minuten of uren moeten een eeuwigheid geduurd hebben, want toen de chauffeur na zijn boterham naar het vliegtuig reed om een nieuwe passagier op te pikken, kwam hij er pas achter wat hij op de achterbank had liggen. Niet eens zelf, maar omdat zijn nieuwe klant de deur openmaakte en de baby zag liggen.

Goed verhaal

De chauffeur belde gelukkig meteen de politie en er kwam een ambulance om te checken of de baby gezond was. Daarna werd de kleine spruit herenigd met zijn papa en mama. Die zich ongetwijfeld even héél slechte ouders hebben gevoeld. Ach ja, een goed verhaal voor later zullen we maar zeggen.

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock, Facebook