Duitse media hebben het massaal over de 'wunderschöne' Amalia

Amalia is in korte tijd van een kleine prinses in een echte koningin in spe veranderd – en dat is ook onze oosterburen niet ontgaan.

Het jaarlijkse fotomoment in Lech afgelopen maandag is ook buiten de landsgrenzen in de media verschenen. De Duitsers konden het echter daarbij maar over één ding hebben: de wunderschöne kroonprinses Amalia.

Advertentie

Een mooie meid

“So ein hübsches Mädchen!”, pennen verschillende Duitse media. Ze hebben het vooral over hoe ze van klein meisje in een prachtige vrouw is getransformeerd. Daarbij kan ze er tegenwoordig volgens hen zo voor door als model: “Omdat de 15-jarige zo professioneel poseert, zou je denken dat ze een jong model is. Ze lijkt te genieten van de aandacht, schittert voor de camera’s en probeert nieuwe dingen uit”, klinkt het.

Vader en dochter

Op de foto van Amalia en Willem-Alexander samen, merken ze een bijzondere band tussen de 2 op. “Je ziet meteen dat vader en dochter elkaar goed begrijpen.” Ook halen ze natuurlijk nog even het grappige fotomomentje aan waarbij Willem-Alexander de lolbroek uithing met zijn neefje. De mannen doken onverwachts voor de familie langs, tot grote schrik van prinses Beatrix.

Zo’n gaaf skipak als onze royals willen wij ook wel! Je shopt een aantal leuke exemplaren hier:

Libelle’s royaltyvlogger Josine over de skipakken die Máxima en de prinsessen dragen tijdens het fotomoment in Lech:

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP