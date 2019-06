Duitse media speculeren: is dit de nieuwe liefde van Sylvie Meis?

Na een merkwaardige foto en een mogelijke date met een oude bekende, draait de geruchtenmolen rondom Sylvie Meis weer op volle toeren.

Eerder dit jaar leek Sylvie nog gelukkig met filmproducent Bart Willemsen, maar dit was achteraf maar van korte duur. Nu wordt Meis met een nieuwe man gespot. Of beter gezegd: een oude bekende.

Rijke fitboy

Vooral in Duitsland wordt er volop gespeculeerd. Onlangs werd Sylvie namelijk in Duitsland, tijdens de Bunte Beauty Days, gezien met Michael Hellge. Hij is een Duitse zakenman met een bedrijf dat advies geeft over cosmetische behandelingen en wordt in de Duitse media beschreven als ‘een rijke fitboy’.

Dineren

Maar dat is niet alles. Afgelopen mei plaatste Michael op foto’s op Instagram met Sylvie, met bijschriften als ‘Dinner with my Love’ toen ze bij een Italiaan aten. Er wordt gezegd dat Sylvie niet gediend was van de teksten om privacyredenen en dus verwijderde Michael het snel. Het is hierom niet duidelijk of ze nu echt een koppel zijn of niet.

De twee kennen elkaar al minstens twee jaar. Ze ontmoette hem op de veertigste verjaardag van vriendin Lilly Becker. Zij schreef onder de foto: “Alsjeblieft, pas goed op haar.”

Dit bericht bekijken op Instagram Nobody cares. Work harder… Een bericht gedeeld door Michael Hellge (@michaelsbrands) op 10 Jun 2019 om 4:50 (PDT)

Bron: Bild. Beeld: ANP