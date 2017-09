Duitse politie houdt klopjacht op man die babyvoeding vergiftigt

Een heel eng verhaal uit Duitsland: de politie daar houdt een klopjacht op een man die in supermarkten babyvoeding vergiftigt. De verdachte eist 10 miljoen winkelketens waaronder Aldi en Lidl.

De politie uit het Duitse Konstanz heeft bewakingsbeelden verspreid om de man zo snel mogelijk te traceren. De man werd gefilmd terwijl hij producten in de schappen van de supermarkt legde. Het gaat om een man van middelbare leeftijd. Hij is slank en heeft een ‘normale lichaamslengte’.

Geen loos dreigement

Het lijkt niet zomaar een loos dreigement; in Friedrichshafen zijn vijf verpakkingen met vergiftigd voedsel uit de schappen gehaald. Daarbij zat ook babyvoeding. De gevonden artikelen blijken vergiftigd met ethyleenglycol, een zoet smakende stof die onder meer wordt gebruikt in antivries. Volgens justitie in Duitsland is de inname van 30 milliliter levensbedreigend voor volwassenen.

De afperser zou het ook gemunt hebben op het buitenland, maar het is nog niet bekend of elders ook bewijs is gevonden.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Polizei Konstanz