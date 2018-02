Duitse prins (39) dood na val van 21e verdieping

De Duitse prins Carlos von Hohenzollern is gisteren overleden. Hij viel van de 21e verdieping van een hotel in Frankfurt en was op slag dood.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog uitgezocht, schrijft Bild. Maar volgens de politie is er géén sprake van een ongeluk. De 39-jarige Carlos Patrick Godehard, prins von Hohenzollern, zat een gevangenisstraf uit. Hij was in 2014 veroordeeld wegens fraude. Hij was de afgelopen dagen op verlof.

Carlos von Hohenzollern (†39): Todes-Drama um den Skandal-Prinzen! https://t.co/SCnm1wpwxr — Stephan Dreyse (@sDreyse) 26 februari 2018

Vorstengeslacht

Ooit heerste de familie Von Hohenzollern over Duitsland. Hun vorstendom kwam ten einde toen Duitsland (toen nog het Duitse Keizerrijk) na de Eerste Wereldoorlog in 1918 een republiek werd. Georg Friedrich Ferdinand van Pruisen, het huidige hoofd van de familie Von Hohenzollern, is een afstammeling van de laatste Duitse keizer.

Bron: Bild, Vorsten. Beeld: Istock

