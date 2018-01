Honderdduizenden Nederlanders hebben levensgevaarlijke cv-ketel in huis: kans op vergiftiging

Als er iets eng kan zijn in huis dan is het wel een cv-ketel die niet goed werkt. Dan is de kans op brand en vergiftiging namelijk gelijk aanwezig.

Het gaat om een bepaalde cv-ketel van TopLine HR-ketel van het merk Nefit. Er kunnen vlammen in ontstaan. Dit zorgt mogelijk voor brand en koolmonoxidevergiftiging. Dit meldt RTL Nieuws.

Kijk uit

Check gelijk even wat je in huis hebt staan: het gaat in dit verhaal om de serie van de TopLine-ketel die tussen 2006 en 2009 is geproduceerd. Het is een ontwerpfout, dus je kunt een mogelijke ramp zelf nauwelijks voorkomen.

Technisch expert Peter Coppes van C+B advies en expertise: “Ik noem het een CO-bom. Niet omdat het ding zal ontploffen, maar omdat ie zo’n grote hoeveelheid CO kan produceren. Onbegrijpelijk!” Volgens hem moet iedereen de ketel gelijk laten vervangen. In totaal zijn er al honderden meldingen geweest van mensen bij wie de ketel niet zoals gebruikelijk werkte.

Niets aan de hand

Nefit ontkent echt de problemen: “Een toestel waarvan de brander op de juiste manier is gesloten en dat volgens de voorschriften wordt onderhouden, kent geen verhoogd risico voor de gebruiker en zijn omgeving. Dit geldt zelfs als de warmtewisselaar defect is. Koolmonoxidelekkage buiten het toestel door een defecte wisselaar is uitgesloten.”

Lees hier het volledige verhaal van RTL Nieuws.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock