Na de dood van Anne Faber is er vooral één vraag die Nederland bezighoudt: hoe kan het dat Michael P. op die dag vrij rondliep? Om de onderste steen naar boven te krijgen is een moeder van 3 dochters daarom een petitie begonnen. Haar doel: een onderzoek naar het ‘falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.’

Michael P. wordt momenteel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige Anne, wiens lichaam donderdag in Zeewolde werd gevonden.

Verklaring

‘’Wij roepen hen die verantwoordelijk zijn, o.a. het ministerie van Veiligheid en Justitie, ter verantwoording en eisen een verklaring’’, schrijft de vrouw. Vrijdagochtend kort na 9.00 uur was de petitie al door meer dan 80.000 mensen getekend. De handtekeningen zullen worden overhandigd aan onder andere het Ministerie van Veiligheid en Justititie, de kliniek waar P. verbleef en aan premier Mark Rutte.

Vragen van familie

Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al gevraagd onderzoek te doen naar de kliniek Altrecht Aventurijn, onder meer naar aanleiding van vragen van de familie Faber. Zij willen weten waarom Michael P. op die bewuste dag vrij rondliep. Michael zat op dat moment een straf uit voor de gewelddadige verkrachting van 2 meisjes in 2010 en bereidde zich voor op een terugkeer in de samenleving.

Bron: Hart van Nederland. Beeld: Facebook