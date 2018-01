Duizenden reacties op déze spannende hint van Wie is de Mol?

Televisiepresentator Ron Boszhard viel in de eerste aflevering van Wie is de Mol gelijk af.

Maar nu zeggen ‘molloten’ dat hij weer terugkomt in het spelprogramma.

Dit gebeurde nadat er een hint de wereld in werd geslingerd, waarop te zien zou zijn hoe Ron in Tbilisi, Georgië is. Daar speelt dit seizoen het spel zich af. Het lijkt erop dat hij bij de Liberty Bank staat. Het gaat om het leadershot van het programma.

Wel of niet waar

De reacties op deze hint stromen inmiddels binnen: duizenden mensen hebben er op Twitter en op Facebook iets over te zeggen. Want het is wel erg gek dat Ron een test moest maken over deelnemers die hij nog nooit had ontmoet. Een kijker zegt: “D

Dagboekje bijhouden

En dat is niet alles. Er wordt ook een dagboek van de afvaller bijgehouden, waarin wordt gereageerd door de deelnemer over het afvallen. Nu merkt een oplettende lezer op: ‘

Dit is het dagboek van de eerste afvaller… Maar is het wel van Ron?

Bron: Facebook. Beeld: ANP