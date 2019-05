In deze ijssalon koop je een echt Duncan Donutijsje

Na zijn overwinning op het Eurovisiesongfestival is Duncan Laurence in één klap wereldberoemd geworden. Er is zelfs een ijsje naar hem vernoemd. In ijssalon De Zoete Inval in Bodegraven, koop je vanaf vandaag namelijk een echt Duncan Donutijsje.

Duncan Laurence is de eerste Nederlander in 44 jaar die het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen. Met zijn winst geeft voormalig winnares Getty Kaspers het stokje aan hem over.

Duncan Donutijsje

Het idee om een ijsje naar songfestivalwinnaar Duncan te vernoemen, ontstond al snel. Dit vertelt medewerkster Emma aan het AD. Ze laat weten dat het ‘als leuk gebaar’ ontstond, en dat ze lang nagedacht hebben over de smaak van het ijsje.

Vooraadje

Eigenaar Jurgen de Vries vertelt dat het ijs ‘erg lekker is’. “We hebben basisijs en mengen daar met de staafmixer wat donuts doorheen. Tot slot gaan er nog stukjes donut door voor de bite, zodat je goed de donuts proeft.” Of er veel animo voor het grappige ijsje zal zijn is nog de vraag, maar Jurgen laat weten dat ze optimistisch zijn. “We hebben meteen een voorraad donuts ingeslagen. En het ijs kunnen we eenvoudig bijmaken.”

Bron: AD. Beeld: ANP Foto