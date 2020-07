Duncan Laurece voelde zich overrompeld na winst Songfestival

Hoewel hij geniet van hoe zijn hoofd nog altijd na tolt, heeft het winnen van het Eurovisie songfestival er wel ingehakt bij Duncan Laurence. In de Volkskrant blikt de zanger terug en zegt hij dat hij de aankomst op Schiphol na het Songfestival een “enge situatie” vond.

“Schiphol moet echt meer aan beveiliging doen als er een winnaar van het Songfestival aankomt op de luchthaven. Iets van dranghekken of zo? We werden met ons team, vanuit onze bubbel, zo de menigte ingeduwd: wandel er maar in”, aldus de zanger.

Duncan Laurence over hoe zijn leven is veranderd

In 1 klap was heel zijn leven veranderd. Dat was leuk, maar ook wennen. “Oké, dacht ik. Wat ga ik nog meemaken? Liggen er straks fotografen in mijn tuin? Nou, die lagen er inderdaad. En toen speelde ik dus ineens op Pinkpop. En hoorde ik hoe 45.000 mensen Arcade meezongen, tot ver buiten de tent waar ik speelde. Een onbeschrijfelijk gevoel, dat al die mensen mij kenden.”