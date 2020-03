Duncan Laurence blikt jaar na dato emotioneel terug op uitbrengen 'Arcade'

Duncan Laurence blikt een jaar na dato op Instagram terug op het uitbrengen van het nummer dat zijn leven voorgoed veranderde. Zijn zelfgeschreven liedje ‘Arcade’ bracht hij vorig jaar rond deze tijd uit, wat hem uiteindelijk de winst van het Eurovisiesongfestival opleverde.

Aan dat bijzondere moment mag de zanger niet zomaar voorbij gaan, laat hij weten op Instagram.

Advertentie

Songfestival

Het leven van de inmiddels 25-jarige zanger is in een jaar tijd compleet veranderd. Daar waar voor zijn Songfestivaldeelname vrijwel niemand de muziek van hem echt goed kende, kan hij inmiddels niet meer over straat zonder herkend te worden. Met zijn nummer ‘Arcade’ werd hij wereldberoemd, en dat is iets wat Duncan nog steeds niet kan bevatten.