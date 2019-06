Wauw: Duncan Laurence krijgt complimenten van Madonna

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence kan het haast niet geloven: hij heeft een compliment gekregen van niemand minder dan Madonna.

“Ik vraag me af of ik vanochtend wel wakker ben geworden, want mensen sturen me berichtjes dat Madonna zegt dat ik ‘cute’ ben en een goede stem heb”, twittert Duncan.

Droom

Zelf gaf de queen of pop niet een allerbest optreden tijdens het Eurovisiesongfestival. Maar in een interview met Het Parool laat ze weten erg positief zijn over de Nederlandse winnaar. “Hij heeft een goede stem. And he’s cute”, zegt ze. Duncan kan het nog steeds niet geloven. “Droom ik nog steeds?”

Boodschap

Over het optreden van Madonna tijdens het Eurovisiesongfestival werd flink geklaagd omdat ze haar hit Like a Prayer vals had gezongen. Toch is de 60-jarige Madonna zelf wel enthousiast. “Ik heb precies gedaan wat ik bedacht had te doen”, legt ze uit in het interview met de krant. “Ik heb precies de show gegeven die ik had willen geven. En ik ben erg trots op de boodschap die ik heb overgebracht. Namelijk die van vrede tussen de Palestijnen en Israël – dáár was ik voor gekomen.”

I wonder if I woke up this morning … because people are texting me that @Madonna said I’m cute and that I have a good voice. Am I dreaming? #pinchme pic.twitter.com/VDiAz0Y7vQ — dunclaurence (@dunclaurence) 14 juni 2019

Bron: Het Parool, Twitter. Beeld: ANP