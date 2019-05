Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is weer in Nederland. De zanger werd door honderden fans onthaald op Schiphol. Aan de wachtende pers doet hij uitgebreid verslag over zijn overwinning in Tel Aviv.

Duncan Laurence is de eerste Nederlander in 44 jaar die het Eurovisiesongfestival wint. Hiermee draagt Getty Kaspers, de winnares uit 1975, het stokje aan hem over.

Winnaar Duncan Laurence

Op Schiphol vertelt Duncan Laurence tijdens de persconferentie dat hij niet veel geslapen heeft. Rond 05 uur vanmorgen was hij nog steeds wakker, door alle adrenaline die door zijn lichaam gierde. “Maar ik ben wel fit”, aldus Duncan. Hij laat weten nog niet echt te beseffen dat hij het songfestival écht gewonnen heeft. “Dat is nog niet ingedaald.”

Puntentelling

Over de puntentelling tijdens de spannende finale van het songfestival vertelt Duncan: “Het hele proces flitste door mijn hoofd, vanaf het telefoontje van Ilse DeLange met de vraag mee te doen tot de plannen concreet waren. Het slot van de puntentelling, dat ik alleen nog met Zweden over was, ga ik nooit vergeten. Ze wisten de spanning goed op te voeren. Ik dacht ‘kom op, kom op’. Ik was niet te houden.”

Tournee

De zanger vertelt dat hij blij is op tournee te gaan. Het avontuur gaat voor hem gewoon door. In december treedt hij op in Londen, Keulen, München, Wenen, Berlijn, Hamburg, Kopenhagen en Stockholm. “Ik focus me heel erg op mijn muziek. Ik ben blij dat ik nu mag gaan toeren. Dat de tournee staat, dat ik mijn band mag meenemen en nieuw werk, mijn eigen muziek mag laten horen aan het publiek in Europa”, aldus Duncan.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP Foto