Duncan Laurence gaat trouwen met zijn liefde Jordan

Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is ten huwelijk gevraagd door zijn vriend Jordan Garfield. Dat hebben beiden via Instagram Stories bekendgemaakt.

‘Ik heb Duncan ten huwelijk gevraagd en hij heeft ja gezegd’, schrijft vriend Jordan op Instagram. Hij schrijft dat hij nog nooit zo gelukkig is geweest. ‘Ik ga trouwen met de meest vriendelijke, slimme, authentieke, getalenteerde en knappe man. En hij is ook nog eens mijn beste vriend.’ Duncan plaatst een foto van de verlovingsring om zijn vinger en schrijft ‘I love you’ erbij.

We kennen Duncan van het Eurovisiesongfestival. Toen was hij nog met zijn vorige relatie, Gerco Derksen. Begin dit jaar liep dat op de klippen: ‘Geen spijt, geen verspilde tranen. Omdat alle dingen die we voelden echt waren’, schreef hij toen op Instagram

In mei meldde de zanger dat hij sinds enige tijd weer gelukkig is in de liefde, met zijn nu verloofde Jordan Garfield. Wanneer de twee precies willen gaan trouwen, hebben ze nog niet bekendgemaakt.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress