Duncan Laurence heeft last van pestverleden: "Ik hoor die stemmen nog af en toe"

Duncan Laurence is tijdens zijn schooltijd flink gepest. In het programma Mensen met M vertelt de zanger dat hij daar soms nog steeds last van heeft.

“Ik ben gepest van groep 1 tot en met de 6e klas. Dat is heel mijn schoolperiode geweest. Dat hakt er flink in. Ik heb altijd nog wel dat ik me ergens onzeker over voel. Soms heb ik dagen dat het allemaal niet lekker zit en dat koppelt zich wel terug naar mijn pestverleden. Maar die dagen mogen er ook zijn”, aldus de zanger.

Stemmen

Presentatrice Margriet van der Linden vraagt hem naar de stemmetjes die vroeger gemene dingen over hem zeiden: heeft hij daar nog steeds last van? “Die zijn nog niet weg. Ik hoor die stemmen af en toe nog steeds, ook al weet ik dat het niet zo is”, antwoordt Duncan.

Muziek

Via zijn muziek wil Duncan contact maken met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Zo wil hij zijn nare ervaringen omdraaien naar iets positiefs. In het nieuwe jaar wil hij veel nieuwe muziek schrijven en op tour gaan.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP