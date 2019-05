Op naar de finale! Duncan Laurence is een van de finalisten van het Songfestival

Het was even volhouden, maar het wachten op Duncan Laurence’s optreden was het meer dan waard. De zanger vertegenwoordigde Nederland tijdens de halve finale van het Eurovisiesongfestival en deed dat met verve: hij mag zaterdag Arcade zingen tijdens de finale.

Duncan was als 16e aan de beurt en zong het nummer Arcade van achter zijn piano. De zanger was duidelijk geëmotioneerd en opgelucht, nadat hij zijn lied ten gehore had gebracht.

Reacties op Duncan

Tijdens en na het optreden van Duncan reageerden verschillende BN’ers al lovend.

Oh oh oh, wat een inzending Duncan Laurence. Wat heeft hij Nederland trots gemaakt en alle verwachtingen waar gemaakt. 👏🏽 #esf19 — Jim Bakkum (@JimBakkum) 16 mei 2019

Er deden 18 landen mee aan de 2e halve finale. 10 landen gaan door naar de finale op zaterdag.

Beeld: ANP