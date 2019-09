Duncan Laurence openhartig over moeilijke momenten na Songfestival

Zanger Duncan Laurence heeft een roerige tijd achter de rug. Hij won het Songfestival, wat hem ontzettend veel succes bracht. Maar het ging niet altijd over rozen, mede omdat in deze drukke periode zijn relatie uitging.

Aan de zanger wordt veel gevraagd hoe hij de afgelopen maanden, na zijn overwinning op het Songfestival, heeft ervaren. Op Instagram vertelt hij dat het net een achtbaan was. “Er zijn momenten geweest dat ik mezelf moest knijpen om te beseffen dat ik niet droomde. Dat ik die trofee vasthield, dat ik voor bijna 200 miljoen mensen mocht zingen, dat ik op grote festivals mocht staan, dat ik toerde door Europa en dat ik mag doen wat ik het liefste doe: muziek maken.”

Gebroken hart

Maar er zijn ook moeilijke momenten geweest, laat hij weten: “Ik heb al die jaren naar dit punt toe gewerkt en ik ben zo blij dat ik deze kans heb gekregen. Maar ik heb het ook moeilijk gehad. Een gebroken hart, momenten dat ik onzeker was, momenten dat ik heel veel druk voelde. Al denk ik wel dat het dat allemaal waard zal zijn.” Het gebroken hart waar Duncan over schrijft, gaat naar verluidt over zijn relatie met Gerco Derksen. De twee gingen in augustus uit elkaar.

Wijze les

De zanger heeft een wijze les geleerd in deze roerige periode. “Ik heb vooral geleerd dat hard werken en geduld beloond worden.” Duncan sluit zijn bericht af met een dankwoord aan zijn fans en hij laat weten dat zijn tweede single er snel aankomt.

Bron: Instagram. Beeld: ANP