Duncan Laurence ziet ook déze man het Songfestival wel presenteren

Na zijn grote overwinning op het Songfestival in mei vliegt Duncan Laurence heel Europa door voor interviews. Op Twitter beantwoordde hij zaterdag allerlei vragen van fans. En daar zat een wel heel opvallend antwoord tussen.

Presentatie

Nu bekend is dat het Songfestival volgend jaar in ons kikkerlandje gaat plaatsvinden, wordt natuurlijk volop gespeculeerd over wie het zangfestijn dan mag gaan presenteren. Eerder liet Duncan al doorschemeren dat hij Emma Wortelboer graag als een van de presentatoren ziet. Hij vindt dat er bij de selectie ook goed gekeken moet worden naar jong talent.

Geen slecht idee

Maar op Twitter liet hij afgelopen weekend weten dat hij zélf ook heel graag die taak op zich neemt. Ongeacht of het een grap is of niet: veel fans vinden dat helemaal geen slecht idee. “Ik ben voor”, klinkt het op social media.

Nieuwe muziek

Verder liet de zanger weten zich de komende tijd vooral te richten op het schrijven van nieuwe muziek. Hij beloofde snel met nieuwe nummers op Spotify te komen. Daar kun je tot nu toe alleen genieten van Arcade.

Ook leuk om te weten: zijn droomreis gaat naar Mars, Duncan eet het liefst sushi en hoopt ooit nog eens in Amerika te mogen optreden. Dat liet hij allemaal op Twitter weten aan zijn volgers.

Hey guys, just curious: would you like me to do a Q&A…. I need to practice my Twitter skills anywayssss — dunclaurence (@dunclaurence) 1 juni 2019

I’d love that — dunclaurence (@dunclaurence) 1 juni 2019

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP