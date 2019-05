Duncan Laurence vertelt hoe hij zich voelt zo vlak voor de finale

Het is natuurlijk niet niks: een nummer zingen met zulke hoge noten voor 200 miljoen mensen. Duncan Laurence kan dan ook maar moeilijk uitdrukken hoe hij zich voelt enkele uren voor de finale van het Eurovisiesongfestival.

“Als ik in woorden moest uitdrukken wat vandaag voor me betekent, dan zou ik niet kunnen omschrijven hoe alle dagen van het schrijven van liedjes, alle uren hard werken, alle tranen, alle kansen, alle dromen en alle angsten voelen”, schrijft de zanger op zijn Instagrampagina.

Niet zenuwachtig

Bij AD kwam de topfavoriet heel rustig over buiten zijn hotel: “Of ik nerveus ben? Nee, valt mee eigenlijk. Ik weet ook niet hoe ik het doe, maar het gaat goed allemaal.” Het is een zeer bijzondere dag voor Duncan, maar niet de spannendste dag uit zijn leven: “Nee hoor, dat was toen mijn broertjes werden geboren. Dat vond ik veel spannender.”

Pestverleden

“Ik zie vandaag als een herinnering: het kost moed om te zijn wie je bent en te komen waar je wilt zijn”, schrijft hij nog op Instagram. “En ook al is lef soms het moeilijkste om van tijd tot tijd te hebben, is vandaag de dag dat ik terugdenk aan het verleden, glimlach, en zeg: hé gast, je hebt het geflikt.”

Reacties

Ilse DeLange plaatst een rood en een blauw hartje onder de openhartige tekst van Duncan. Xander de Buisonjé schrijft: “Mooi! Zet ‘m op vanavond! Good Luck!”. Marco Borsato wenst hem ook veel geluk: “Ga er voor onze kans is nog nooit zo groot geweest! Go go go.”

Zege

En daar heeft Marco Borsato gelijk in: met een winkans van 47 procent staat Duncan Laurence volgens de bookmakers ver voor de voorspelde nummer 2, de Australische zangeres Kate Miller-Heidke. Zij heeft een geschatte winkans van 12 procent. Kat in ’t bakkie, of toch eerst maar even afwachten?

Beeld: ANP