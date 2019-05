Wauw! Duncan Laurence wint gewoon het Eurovisie Songfestival 2019

Ja hoor, hij heeft het gewoon geflikt: de Nederlandse Duncan Laurence heeft met het nummer Arcade het 64e Eurovisie Songfestival gewonnen.

Nederland stond al een lange tijd bij de bookmakers als favoriet bovenaan de lijst, maar het was alsnog een spannende avond voor Duncan.

Advertentie

Loepzuiver

Duncan Laurence was als 12e aan de beurt en zette in de finale een loepzuivere versie van Arcade neer, maar ook de andere finalisten deden het hartstikke goed. Zweden en Noord-Macedonië waren naast Nederland ook lang in de race voor de overwinning. Toch versloeg de Nederlandse inzending met 492 punten alle andere landen ingehaald en daarmee heeft Duncan Laurence voor het eerst sinds 1975 het Eurovisie Songfestival gewonnen. In 1975 won de Nederlandse Teach-In met Ding-a-dong.

Douze points

De douze points van Nederland gingen naar …., zo maakte BNN-presentatrice Emma Wortelboer bekend. Normaal gesproken geeft de artiest van het voorgaande jaar de punten door, maar dit jaar heeft Emma haar best gedaan de rol van ‘spokesperson’ te krijgen en Waylon gunt het haar van harte.

Misschien een paar tweets? Eventueel andere foto via ANP van de winst?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Eurovison Songfestival. Beeld: ANP