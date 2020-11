Kijkers stomverbaasd door een van de duurste objecten óóit in ‘Tussen kunst en kitsch’

Verbazing alom als woensdagavond in Tussen kunst en kitsch, als een van de duurste kunststukken ooit in het programma wordt getaxeerd. Een oud familieportret blijkt een wel heel bijzonder schilderij te zijn.

Kijkers vielen bijna van hun stoel bij het horen van de waarde van het schilderij. Laat staan de eigenaar zelf.

Tussen kunst en kitsch

Woensdagavond zien we een man die langskomt met een familieportret. “Het zijn mijn betbetovergrootouders”, vertelt hij over de mensen op het doek. Het schilderij laat een gezin van zes zien, dat in een park zit. De eigenaar van het doek heeft geen idee wie de schilder van het kunstobject is. “Daar ben ik heel benieuwd naar, want het is niet gesigneerd.”

Adriaan de Lelie

Als blijkt van wiens hand het doek is, slaan de kijkers van Tussen kunst en kitsch pal achterover. Volgens kunstexpert Willem Jan Hoogsteder is het familieportret namelijk geschilderd door de beroemde schilder Adriaan de Lelie, van wie zelfs vergelijkbare stukken in het Rijksmuseum hangen. En daarmee is het een heel zeldzaam kunstwerk.