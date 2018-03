Deze presentatoren komen tijdelijk op de plek van Matthijs van Nieuwkerk

Het is dit seizoen voor het eerst dat De Wereld Draait Door slechts zes maanden op televisie te zien is en in februari werd bekend dat presentatrice Margriet van der Linden de andere helft van het jaar met haar nieuwe talkshow te zien zal zijn. Maar Matthijs heeft op 3 april vakantie en Margriet zal pas in mei van start gaan. Voor dat gat heeft de NPO een oplossing bedacht.

Tijd voor MAX, de dagelijks talkshow van Sybrand Niessen en Martine van Os, zal in april tijdelijk verhuizen naar het tijdslot van 19.00 tot 20.00 uur. Volgens NPO-directeur Frans Klein is dit een eenmalige oplossing. “In de toekomst sluiten de seizoenen van DWDD en de nieuwe vooravondshow strakker op elkaar aan”, vertelt hij in het AD.

Blij

MAX-directeur Jan Slagter is in zijn nopjes met deze tijdelijke oplossing. “Wij werken hier graag aan mee. De kijker kan van ons het vertrouwde Tijd voor MAX verwachten, alleen op een ander tijdstip.” Op het vaste tijdslot van de talkshow, 17.10 uur, zijn in de maand april herhalingen van populaire MAX-programma’s als We Zijn Er Bijna en Droomhuis Gezocht te zien.

Bron: AD. Beeld: ANP