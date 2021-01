Leuk babynieuws: wielrenner Dylan Groenewegen is vader geworden

Begin december verloor acteur Barry Atsma zijn broer Rimmert aan de gevolgen van corona. Rimmert werd 53 jaar.

In het AD vertelt Barry openhartig over de relatie en het overlijden van zijn broer, die het syndroom van Down had.

Aan de krant vertelt Barry dat het vorig jaar een van zijn goede voornemens was om meer tijd te besteden aan Rimmert. Door het coronavirus liep het natuurlijk allemaal anders. “Ik had veel zorgen over mijn ouders en mijn broer. Het afgelopen jaar bleef ook gekenmerkt door die zorgen, met een verschrikkelijk verdrietig eind van het jaar”, zegt hij.



Levenslessen

Rimmert belandde tijdens de eerste lockdown in het ziekenhuis met een zware longontsteking. Omdat het heel slecht met hem ging, bleef Barry acht dagen bij hem in het ziekenhuis. “Ik heb voor hem gezorgd, ben blijven slapen. Dat was heel bijzonder, en kon omdat ik vrij was door corona. Ook al was het spannend, het was ook echt quality time.”

Het ging daarna beter met Rimmert, maar een half jaar later heerste er corona in het tehuis waar hij woonde. Hij raakte zelf ook besmet.

Barry zegt over het verlies van zijn broer: “Afscheid moeten nemen van Rimmert is intens droevig, maar we koesteren de herinneringen aan zo veel mooie momenten met hem. Hij leerde me vele levenslessen; onvoorwaardelijk liefhebben, niet oordelen, je écht verbinden met de mensen om je heen en vol overgave plezier maken.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Brunopress