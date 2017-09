Eberhard van der Laan legt per direct zijn functie neer

Droevig nieuws voor de stad Amsterdam.

Eberhard van der Laan (62) is niet langer de burgemeester van onze hoofdstad. Hij heeft vandaag laten weten dat hij per direct stopt met het invullen van zijn functie. Van der Laan is sinds juli 2010 de burgemeester van Amsterdam.

Brief

De burgemeester lijdt aan longkanker. Locoburgemester Kajsa Ollongren neemt zijn taken over. ‘Vandaag kreeg ik van mijn artsen het bericht dat zij mij niet verder kunnen behandelen,’ schrijft Van der Laan in een brief aan alle Amsterdammers. ‘Het was een groot voorrecht burgemeester te zijn van de mooiste en liefste stad van de wereld. Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen, voor uw betrokkenheid en voor alle steun en tegenspraak die ik de afgelopen zeven jaren van u heb gekregen.’

Hij eindigt zijn brief met: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar. Vaarwel, Eberhard van der Laan.’

Premier Mark Rutte reageert op de beslissing van Van der Laan:

Heel verdrietig nieuws van Eberhard vd Laan. Bewondering voor zijn moed en openheid. Hem laten weten dat NL meeleeft met hem en zijn gezin. — Minister-president (@MinPres) 18 september 2017

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: ANP