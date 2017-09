Foto ernstig zieke Eberhard van der Laan met Willem-Alexander ontroert Nederland

Binnen een uur kreeg de foto al honderden likes op social media. Een zieke Eberhard van der Laan liep vrijdag gearmd met koning Willem-Alexander door de Amsterdamse Jordaan.

Het tweetal bracht een verrassingsbezoek aan de Amsterdamse volkswijk. Samen bezochten ze een fietsvakantiespecialist, een huiskamerrestaurant, een buurtcentrum en een typisch Jordanees café met Hollandse hapjes. Op iedere locatie luisterden de koning en de burgervader naar verhalen uit de buurt.

Hoewel Van der Laan aardig kwiek oogt, leek het alsof hij de ondersteuning van de koning goed kon gebruiken.

Het gaat niet goed met Eberhard van der Laan, die in een brief aan ‘zijn’ Amsterdammers begin dit jaar liet weten behandeld te worden voor uitgezaaide longkanker.

“Let wel op jezelf”

Deze zomer nog was de burgemeester te zien in een vooraf opgenomen aflevering van Zomergasten, waarin Van der Laan liet weten zo lang mogelijk burgemeester van Amsterdam te blijven. “Amsterdammers helpen mij door te zeggen: blijf nog maar een poosje, maar let wel op jezelf.”

Bron: Metro. Beeld: Twitter.