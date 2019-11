Echt of werkziek? Meerderheid denkt dat collega's niet echt ziek zijn

“Het heerst, hè?”, is zo’n beetje de pavlovreactie als iemand zegt dat hij of zij ziek is. Toch geloven we de ziekmelding vaak niet écht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 58 procent van de werknemers denkt dat collega’s helemaal niet te ziek zijn om niet meer te kunnen werken.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 1038 Nederlanders in loondienst, in opdracht van XpertHR.

Onterecht ziekmelden

Vooral oudere werknemers geloven het niet als collega’s zich ziek melden. 71 procent van de ondervraagden van 60 jaar en ouder denkt dat collega’s weleens onterecht thuis blijven.

Wieneke Brandt van XpertHR verklaart de sceptische houding van ouderen door de andere tijd waarin zij zijn opgegroeid. “Die generatie is over het algemeen wat calvinistischer ingesteld en meldt zich niet snel ziek. Bij een ander zullen ze een ziekmelding dan eerder als onterecht zien”, zegt ze tegen het AD.

Een andere verklaring: oudere werknemers hebben nog flink wat jaren voor de boeg, maar worden in organisaties toch een beetje ‘vergeten’. Er wordt niet meer zoveel tijd en moeite in hen gestoken en dat kan zorgen voor onvrede. Brandt: “Ik kan me voorstellen dat je dan wat pessimistisch wordt over je werk en je collega’s. Bovendien, als een ander zich veel ziek meldt, komt het werk bij jou terecht. Dat stemt ook niet vrolijk.”

Te hoge werkdruk

Maar is het echt zo? Melden we ons massaal ziek bij motivatiegebrek? 12 procent van de ondervraagden zegt weleens een dag thuis te zijn gebleven, omdat ze geen zin hadden. Vooral 30ers hebben hier een handje van. Van hen zegt 16 procent weleens werkziek te zijn geweest.

Volgens Brandt kan dit een zorgelijk signaal zijn. Motivatiegebrek kan namelijk aangeven dat er iets niet goed zit. Een veelvoud van onrechte ziekmeldingen kan te maken hebben met een te hoge werkdruk. “Als het werk mensen te veel wordt, halen ze minder plezier uit hun baan en raken ze hun motivatie kwijt. Dan wordt de drempel lager voor iemand om zich zomaar ziek te melden. Of diegene heeft te veel hooi op de vork moeten nemen en stevent af op een burn-out, of diegene is zo ontevreden en ongemotiveerd dat hij of zij na verloop van tijd op zoek gaat naar een andere baan.”

Ben jij wel echt ziek en wil je sneller van de griep verlost zijn? Dokter Rutger weet raad:



Bron: AD.nl.