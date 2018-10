Dít is de echte leeftijd van 'Expeditie Robinson'-deelneemster I am Aisha

Dit seizoen van ‘Expeditie Robinson’ kan nu al de boeken in als één van de bizarste in de geschiedenis van het programma. Ruzies, kandidaten die vrijwillig het eiland verlaten, het lijkt dit jaar niet gekker te kunnen.

Na een ruzie met Corry Konings besloot rapper I am Aisha vorige week ook de handdoek in de ring te gooien. Een domper voor veel kijkers, want Aisha zorgde met haar bijzondere verschijning en opvallende uitspraken voor flink wat opschudding op het eiland. Niet alleen op het eiland, want de afgelopen week is vooral de leeftijd van de rapper het gesprek van de dag.

Echte leeftijd

Een aantal jaar geleden vertelde ze in een interview dat haar ‘medialeeftijd’ 27 jaar is. Dan zou ze nu zo rond de dertig zijn. Dat is al een aantal jaar ouder dan we geschat hadden, maar van haar echte leeftijd sloegen we echt steil achterover. I Am Aisha wist haar echte leeftijd goed verborgen te houden, totdat er oude beelden van haar opdoken op internet.

Idols

In 2007 deed de zangeres mee aan Idols en toen vertelde ze dat ze 29 jaar was. Dat zou betekenen dat ze in 1978 is geboren en inmiddels dus veertig jaar oud is. Veertig. Echt waar!

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP