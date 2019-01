Niemand gelooft de echte leeftijd van déze vrouw: dit is haar 'gekke' geheim

Tracey heeft twee kinderen, woont in Engeland en werkt in de zakenwereld. Niet iets wat gelijk opvalt, zul je denken. Toch raken mensen niet uitgepraat over haar jeugdige verschijning.

Tracey Gascoyne is namelijk 51 jaar, maar dat is niet aan haar af te zien.

Advertentie

Het komt met name omdat ze erg sportief is: zo gaat ze elke dag al rennend naar haar werk op en neer. Dat is een tocht van 45 minuten. Ze loopt dan ook met gemak minstens drie keer een halve marathon per jaar. ‘Ik heb zelfs buikspieren’, vertelt ze trots.

Maar, ze heeft nog een ‘gek’ geheim. Ze gaat namelijk bijna elke dag met speciaal zeezout in bad. ‘Daar ontspannen mijn spieren van en het maakt mijn huid schoon. In het zout zit magnesium, wat giffen uit je lijf haalt’. Ook slikt ze speciale supplementen waar algen in zitten, wat volgens haar goed werkt om haar huid strak en gezond te houden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock