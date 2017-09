Fahima (16): ‘Het was koud en eenzaam in de vrouwenopvang’

Niet alle kinderen in Nederland hebben een onbezorgde jeugd. Fahima kwam op haar elfde tijdelijk in een vrouwenopvang terecht. Ze voelde zich daar letterlijk ‘vergeten’. Gelukkig kreeg ze veel steun van lotgenoten uit de jongerenraad van stichting Het Vergeten Kind.

“Mijn moeder is als jong meisje uitgehuwelijkt aan mijn vader en ze zijn samen vanuit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Het was een slecht huwelijk, waarin mijn moeder zich niet veilig voelde. Er was geen familie in de buurt en mijn moeder sprak geen Nederlands, waardoor ze geen kant op kon. Omdat ze ook bang was voor de veiligheid van ons, haar kinderen, zocht ze uiteindelijk toch hulp. Ze vluchtte met ons, mijn drie jaar oudere zus en vier jaar jongere broertje naar een vrouwenopvang. Ik was toen elf.”

Diepe littekens

“In de opvang vond ik het vreselijk. Ik miste mijn oude omgeving, mijn kamer, mijn vriendinnetjes. Hoe goed bedoeld het daar allemaal ook was, het was geen thuis. De unit die we kregen was klein. Ik sliep samen met mijn zus op een kamer. Alle aandacht, hulp en therapie ging uit naar mijn moeder. Ik voelde me er letterlijk vergeten. Uiteindelijk woonden we er anderhalf jaar omdat het erg lang duurde om een huis voor ons te vinden. De periode in de vrouwenopvang liet diepe littekens bij me achter.”

‘Er moet meer aandacht en begeleiding komen voor kwetsbare kinderen’

Weer een doel

“Een aantal maanden geleden heb ik voor mezelf hulp gezocht en gevonden. Daardoor maak ik nu grote stappen vooruit. Ook heb ik veel steun gehad aan Het Vergeten Kind. Deze stichting gaf mijn leven weer een doel. Ik zit als ambassadeur in de jongerenraad van Het Vergeten Kind. Na een trainingsdag of weekend met de anderen kan ik er weer tegenaan. Ik ben dol op hen, we hebben een hechte band. Ik deel meer dingen met hen dan met andere vrienden.

Nu het weer goed met me gaat, grijp ik elke mogelijkheid aan om me hard te maken voor alle Vergeten Kinderen. Waar mogelijk vertel ik hoe koud en eenzaam het voor kinderen is in de opvang. Zo hoop ik de politiek wakker te schudden zodat er meer aandacht en begeleiding komt voor de kwetsbare kinderen in zulke opvanghuizen. Dan heeft mijn moeilijke jeugd toch nog iets positiefs opgeleverd!”

Fahima is één van de T he Unforgettables , ambassadeurs uit de jongerenraad van de stichting Het Vergeten Kind. Zij zijn de stem van tienduizenden kinderen en jongeren in Nederland die noodgedwongen in sobere opvanglocaties leven of een moeilijke kindertijd doormaken omdat het thuis niet altijd stabiel en veilig is.

Van 18 augustus tot en met 30 september organiseert de VriendenLoterij samen met Het Vergeten Kind een nationale actie voor de bouw van Het Vergeten Kind Centrum. Een veilige plek waar kwetsbare kinderen met een instabiele of onveilige thuissituatie hun zorgen en ellende opzij kunnen zetten. Door het geven van aandacht en positieve ervaringen wordt de kans op ernstige gedragsproblemen en schooluitval kleiner. Hier kunnen zij gewoon kind zijn en zich ontwikkelen. Dat verdient elk kind in Nederland. Kijk voor meer informatie op: vriendenloterij.nl/aandacht