Mijn herinneringen leg ik vast voor later

Na de geboorte van haar dochters Charlotte (11) en Emma (9) besefte Sabine hoe snel waardevolle momenten in haar drukke leven elkaar opvolgden. Daarom besloot ze haar herinneringen vast te leggen. Voor later.

Sabine (44): “Ik schrijf mijn dochters aan het eind van elk jaar een brief. Daarin vertel ik wat ik voor ze voel, ik verwonder me over hun ontwikkeling en probeer ze tussen de regels door ook wat levenslessen te geven. Ik schrijf dingen op waar ze iets aan zouden kunnen hebben, maar ze zijn vrij om te bepalen wat ze ermee doen. Ondertussen heb ik voor Charlotte en Emma een dikke stapel brieven liggen. De strekking van mijn brieven ken ik, maar er staan vast dingen in die ik me niet meer kan herinneren. Ik kan het ook niet nakijken, want ik heb de brieven verzegeld. Vanaf het moment dat ik de enveloppen dicht maakte waren ze echt van hen.”

“Omdat ik zelf weet hoe mooi het is om mijn gevoelens voor mijn dochters op papier te zetten, wil ik andere mensen graag inspireren dat ook te doen. Postuum van Hallmark kan daarbij helpen. Het is een prachtige doos vol enveloppen en briefpapier, waarmee je gevoelens, wensen of herinneringen van nu kunt vastleggen voor later. En je kiest zelf het moment waarop je iemand een brief geeft. Dat is in mijn ogen het mooiste cadeau voor je geliefden.”

