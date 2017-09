Shayé (17) werd uit huis geplaatst, maar dat betekent niet dat ze een probleemkind is. “Mijn school was mijn toevluchtsoord, daar was ik een gewone leerling.”

Libelle samen met Vriendenloterij

“Als ouders van klasgenoten horen dat ik niet meer thuis woon, kijken ze vaak anders naar me. Ze hebben het stereotype beeld voor ogen van iemand met gedragsproblemen. Ik wil laten zien dat de meeste uit huis geplaatste kinderen heel gewoon zijn en geen schuld hebben aan hun situatie.”

Onhoudbare situatie

“Ik kwam op mijn vijftiende in aanraking met Jeugdzorg. Thuis was de situatie onhoudbaar en ik liep weg. Jeugdzorg plaatste me vier weken uit huis. Daarna moest ik terug, ik hield het nog vijf maanden vol. Na veel gedoe mocht ik bij vrienden van mijn oom en tante blijven. Vijf maanden later trok mijn moeder haar toestemming in. Al mag je op je zestiende je voorkeur uitspreken, je ouders blijven verantwoordelijk. Ik belandde bij de crisisopvang. Gelukkig kon ik op mijn eigen school blijven. Dat was mijn toevluchtsoord, daar was ik een gewone leerling.”

Zelfstandig wonen

“Vervolgens ging ik naar een behandelgroep Zelfstandig Wonen. Ik kreeg mijn eigen kamer, de woonkamer en keuken deelde ik met anderen. Ik kreeg kleedgeld en zakgeld en had wekelijks een kookbeurt. Eens per maand mocht ik bij vriendinnen logeren. Het fijnste daarvan vond ik samen aan tafel zitten, zonder ruzie.

Sinds mei woon ik in een gezinshuis. Ik heb mijn eigen voordeur, keuken en badkamer, maar kan altijd bij de pleegouders terecht. Eens per week eet ik mee. In het weekend logeer ik bij mijn oom en tante en hun kinderen. Op zaterdag werk ik en op zondag maak ik mijn huiswerk.”

Echte verhalen

“Ik ben lid van The Unforgettables, de jeugdraad van stichting Het Vergeten Kind. Die raad heeft ongeveer vijftig leden met heel verschillende achtergronden. Het is de bedoeling dat jongeren zelf meedenken en -praten over hun positie. We willen de echte verhalen laten horen. Volgend jaar ga ik Economie studeren en ga ik op kamers in een andere stad. Een heel nieuw begin.”

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen die opgroeien in een onveilige of instabiele thuissituatie. In Nederland groeien ruim 100.000 kinderen op in gezinnen met meervoudige problemen. Voor 55.000 kinderen gaat het zelfs zo mis, dat ze noodgedwongen niet meer thuis kunnen wonen.

De VriendenLoterij PrijzenMarathon staat dit jaar in het teken van Het Vergeten Kind. Door nu mee te spelen steun je de bouw van één grote, liefdevolle plek voor tienduizenden kwetsbare kinderen in Nederland: Het Huis van Het Vergeten Kind. Alle kinderen met een instabiele of onveilige thuissituatie kunnen hier hun zorgen en ellende opzijzetten. Door het geven van aandacht en positieve ervaringen wordt hun kans op ernstige gedragsproblemen en schooluitval ook nog eens een stuk kleiner. In dit grootste ‘Huis’ van Nederland kunnen deze kinderen gewoon weer kínd zijn en zich ontwikkelen. Dat verdient elk kind in Nederland. De actie loopt van 18 augustus tot en met 30 september. Kijk voor meer informatie op vriendenloterij.nl/aandacht.