Dít is de echte naam van André van Duin

André van Duin is een fantastische komiek en wat vinden we hem leuk presenteren bij Heel Holland Bakt.

Naast grappenmaker en presentator is hij ook acteur, regisseur, tekstschrijver en programmamaker. Zijn grootste hits zijn onder andere Willempie (1976), ‘k Heb hele grote bloemkoole (1979), Er staat een paard in de gang (1981), Als de zon schijnt (1983), Pizza lied (1993) en De balletjes van de koningin (2009). Hij staat vooral bekend om zijn gelaatsexpressie en lichaamstaal.

Wie is dat

Kortom: een echte duizendpoot die al jarenlang vele harten steelt. Maar André heeft eigenlijk een hele andere naam. Sterker nog, zowel zijn voornaam als zijn achternaam die hij gebruikt in de artiestenwereld, zijn verzonnen. Voluit heet de Rotterdammer: Adrianus Marinus Kloot. En zo kent eigenlijk niemand hem.

Steden kiezen

Adrianus woont al jaren in Amsterdam, hoewel hij Rotterdam toch meer in zijn hart heeft zitten. “Ik vind Amsterdammers afstandelijker”, vertelt de 70-jarige komiek in het Algemeen Dagblad. “En ze weten het vaak beter, hè? Rotterdammers zijn amicaler. Als je daar in een café komt zitten er altijd Rotterdammers. ‘Heeé Andreetje…’ Je hebt meteen contact.”

Bron & Beeld: ANP