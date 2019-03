Heerlijk Hollands: dit is de échte naam van Duncan Laurence

Over 2 maanden gaat hij Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Israël. Maar wist je dat Duncan Laurence eigenlijk een heel Hollandse (achter)naam heeft?

Lekker internationaal

Wat waarschijnlijk maar weinig mensen weten, is dat Duncan Laurence eigenlijk ‘gewoon’ Duncan de Moor heet. Toegegeven: Duncan Laurence bekt internationaal natuurlijk een stuk lekkerder. En dat is wel zo handig bij zo’n internationale happening als het Songfestival.

The voice

We kennen Duncan van zijn deelname aan The voice of Holland. In 2014 zong hij tijdens zijn blind audition het nummer Sing van Ed Sheeran. Hij koos voor team Ilse en bereikte uiteindelijk de halve finale van het programma.

Op naar die finale

Komt Duncan nu een ronde verder en schopt hij het tot de grote finale? Weet hij de prestatie van Ilse en Waylon te overtreffen en er met de winst vandoor te gaan? We hopen het! En als we de peilingen mogen geloven, komt-ie in elk geval aardig in de buurt.

