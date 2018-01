Dít is de echte naam van Glennis Grace

Glennis Grace is één van de beste zangeressen van ons land. Maar eigenlijk heet ze helemaal geen Glennis.

Nee. Glennis is slechts haar artiestennaam.

Jeugd

Op 19 juni 1978 is ze in Amsterdam geboren met als naam: Glenda Hulita Elisabeth Batta. Ze groeide op in de Jordaan. Als kind kreeg ze van haar moeder het nummer ‘One moment in time’ te horen van Whitney Houston. Toen wist kleine Glenda het zeker: ze wilde net zo’n grote artiest worden als haar Amerikaanse voorbeeld.

Werk

De zangcarrière van Glennis verliep met weinig pieken en veel dalen. Het ene na het andere nummer van de artiest flopte. Toen ze in 2005 meedeed aan het Songfestival in Kiev met het nummer ‘My impossible dream’ ging het opnieuw mis: ze haalde de finale niet. En op de radio in Nederland werd haar nummer ook niet meer gedraaid. Eind 2011 werd ze in Nederland in één klap bekend doordat ze meedeed aan het programma ‘De beste zangers van Nederland’. Ze zong het nummer ‘Afscheid’ van de voormalige groep Volumia!. En toen was het raak: haar eerste nummer 1-hit was geboren. Nu is ze onderdeel van de groep ‘Ladies of Soul’ en heeft ze boekingen en optredens genoeg.

Onlangs was Glennis nog de zon aan het opzoeken:

IslandGirl #metime #withmylove♥️☺️#dushikorsou🇨🇼 #thebestoftimes🙏🏽 Een bericht gedeeld door Glennis Grace (@glennisgrace) op 9 Jan 2018 om 5:49 (PST)

Glennis en haar 11-jarige zoontje Anthony, die ze kreeg met haar ex, drummer Robert Biesewig:

