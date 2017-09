Dít is de echte naam van Gordon

Ergens weet iedereen wel dat Gordon een artiestennaam is die is afgeleid van een andere naam.

Maar tóch is het een beetje verrassend wat de echte naam is van de jolige zanger. Het is een nogal typisch Hollandse naam, die ook een stuk braver klinkt.

Hè, Cor

Voluit heet Gordon totaal niet Gordon, maar: Cornelis Willem Heuckeroth. Hoe hij precies aan zijn inmiddels bekende bijnaam komt, is niet duidelijk. Maar hij heeft in de media nooit bekend gestaan als Cornelis.

Koffie en trouwen

Cornelis/Gordon groeide op in Amsterdam en vóór zijn muzikale doorbraak als zanger verkocht hij vrouwenondergoed op de markt. In 1992 werd bij bekend door zijn hit ‘Kon ik maar even bij je zijn’. Hij is inmiddels niet alleen zanger, maar ook presentator, ondernemer en een goede grappenmaker. Onlangs opende Gordon zijn 3e koffiezaak in Nederland, Blushing, nu in Rotterdam. Ook doet hij mee met een speciaal datingprogramma op televisie. Hij zal daarin trouwen met iemand die hij niet kent.

Met Geer is hij nog altijd dikke vrienden:

Bron & Beeld: ANP