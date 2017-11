Dít is de echte naam van Johnny de Mol

Dat John een familienaam is in huize De Mol, dat is duidelijk. Maar presentator, acteur en ondernemer Johnny de Mol heet niet alléén John(ny).

Want de zoon van John de Mol jr. en Willeke Alberti heeft nog een andere naam gekregen, toen hij werd geboren in Laren.

Paspoort

In zijn paspoort staat namelijk: John Carel. En dat is iets wat niet iedereen van hem weet. Johnny is momenteel 38 jaar en wat heeft hij al veel bereikt. Hij speelde in 2000 en 2001 nog in Goede Tijden Slechte Tijden, en nam toen de rol van Sylvester Koetsier op zich. Daarna volgden rollen in onder andere Baantjer (RTL 4), Spangen (TROS), All Stars (VARA) Costa! (BNN) en Bon bini beach (Yorin).

Johnny heeft intussen al een hoop gedaan in de televisiewereld. In 2015 won hij nog de Gouden Televizier-Ring met zijn programma SynDROOM. Hij had onder meer relaties met Chantal Janzen, Bridget Maasland en Josje Huisman. Nu is hij al lange tijd gelukkig met KUS-zangeres Anouk van Schie en de twee zijn verloofd. Zij verwachten binnenkort hun eerste kindje. Een eerste kind is volgens Johnny zelf ‘een lang gekoesterde droom die uitkomt’.

Beeld: ANP