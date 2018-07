Dít is de echte naam van de jongste André Hazes

Het is wel wat verwarrend, maar na zanger André Hazes kwam zijn zoon André Hazes ter wereld. Laatstgenoemde kreeg ook weer een zoon en noemde ook hem André Hazes.

Want natuurlijk wilde hij deze familienaam in stand houden. Maar eigenlijk heet baby André helemaal geen André Hazes. Zijn officiële naam is namelijk Andreas Martinus. Zijn roepnaam is André en zo zal iedereen het kindje ook noemen. Maar in zijn paspoort staat toch iets anders.

André kreeg zijn eerste kind met zijn 20 jaar oudere vriendin Monique Westenberg. De twee waren dit jaar kort uit elkaar, maar vonden elkaar na een paar weken gescheiden te zijn weer terug. Momenteel gaat het niet al te goed met André. Hij heeft eventjes pauze genomen van zijn werk, omdat hij zich niet goed voelt. Het drukke leventje met de vele nachten doorhalen vanwege zijn shows is hem teveel geworden. Op doktersadvies cancelt hij daarom zeker 22 optredens – en misschien nog wel meer.

❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 21 Mei 2018 om 10:57 (PDT)

Bron & Beeld: Instagram