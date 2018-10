Dít is de echte naam van K3’s Klaasje

Opvallend nieuws over K3-zangeres Klaasje. Ze blijkt namelijk eigenlijk geen Klaasje te heten. Nee, haar roepnaam begint met een A!

En aangezien haar K3-collega’s Marthe en Hanne heten, blijft er van het originele K3-concept, dat alle namen met de K beginnen, eigenlijk niets meer over.

Klaasje a.k.a. Alieke

In een interview met een Vlaamse krant vertelt K3-zangeres Klaasje: “Mijn familie noemt mij Alieke, maar mijn doopnaam en dus ook officiële naam is Klaasje Ietje Meijer.” Alieke blijkt dus de roepnaam van de zangeres te zien, een combinatie van haar officiële namen.

Zoektocht

Alieke begint natuurlijk niet met een K, dus toen ze meedeed aan de zoektocht naar de nieuwe K3 besloot ze deel te nemen als Klaasje en niet als Alieke. “Klaasje begint met een K en is ook een meer passende naam dan Alieke”, zei ze daar zelf over. “Het besef dat het zo’n enorme impact heeft gehad, is wel pas later gekomen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP